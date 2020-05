Was war passiert? Dimitrij Nazarov springt Aues Mannschaftsbetreuer Thomas Romeyke nach seinem Tor zum 1:0 in die Arme. Was jedoch gegen die Regeln verstößt. Denn die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat ihre Klubs eindringlich vor unzulässigem Torjubel gewarnt und noch einmal auf die strikten Anti-Corona-Maßnahmen hingewiesen.