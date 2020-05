Das Ende des Zweiten Weltkrieges

Zweieinhalb Jahre später, am 8. Mai 1945, erlebten die gleichen britischen Soldaten in Villach das Kriegsende. In den kommenden Wochen, Monaten und Jahren kümmerte sich die Besatzung nicht nur um den Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Orte und Städte in Kärnten - bis 1955 wurden in allen Lebensbereichen die Weichen gestellt: Diese Entscheidungen auf politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gebieten waren bedeutsam für die weitere Entwicklung Kärntens in der Zweiten Republik.