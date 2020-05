In Zeiten von Hitzesommern kommen im urbanen Raum begrünte Hausfassaden immer mehr in Trend, da sie für ein angenehmeres Klima sorgen können. In Wien ist die Installation komplex, da sie je nach Lage mit vielen Behördenwegen verbunden ist. Nun gibt es ein All-in-One-Paket, „BeRTA“, mit dem es einfacher gehen soll, wird versprochen. „BeRTA“ wurde von Forschern gemeinsam mit der Stadt entwickelt.