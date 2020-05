Auch ORF Radio und Fernsehen bieten rund um das Pfingstfest einige Beiträge für kirchlich Interessierte an. Höhepunkt ist am 31. Mai um 9.30 Uhr auf ORF 2 der Katholische Pfingstgottesdienst unter dem Motto „Geist des Lebens - Geist der Gemeinschaft“. Übertragen wird die Messe aus der Hospitalkirche St. Joseph in Bensheim in Deutschland.