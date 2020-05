Offener Brief an Van der Bellen

Die Badeortschaft Jesolo hat am Samstag - wie berichtet - einen offenen Brief an Österreichs Bundespräsidenten Alexander van der Bellen gerichtet. „Wir sind bereit, österreichische Touristen wieder willkommen zu heißen. Die Beziehung zwischen Österreich und Italien ist viel mehr als nur geografische Nähe“, heißt es im Schreiben.