Internationaler Haftbefehl

Bei der Überprüfung der beiden Männer stellte sich heraus, dass gegen den 26-Jährigen ein internationaler Haftbefehl wegen eines Tötungsdeliktes in Algerien sowie ein Aufenthaltsverbot im Schengenraum bestand. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Jakomini gebracht. Der andere aufgegriffene Algerier wurde in eine Asylwerbereinrichtung gebracht.