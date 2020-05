In 16 italienischen Städten ist es am Samstag Nachmittag zu Demonstrationen gegen Fernunterricht gekommen. Lehrer, Eltern und Schüler demonstrierten in mehreren Großstädten, darunter Rom, Mailand, Bologna, Florenz und Neapel, für einen Neustart des Unterrichts ab September in Klassenzimmern und ohne Online-Unterricht. Die Proteste zogen auch vor das Bildungsministerium in Rom.