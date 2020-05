Privater Verkehr stand bisher komplett still

Auch am Autobahngrenzübergang A12 Kufstein-Kiefersfelden greifen seit dem 16. März zu den vorher schon gewohnten und seitens Deutschlands immer wieder verlängerten Grenzkontrollen im Zuge der „Flüchtlingskrise“ jetzt zudem die strengen Überwachungen zur Eindämmung der Infektionsgefahr durch das Coronavirus. Wobei aus diesem Grund ein privater Reiseverkehr mit dem Automobil so gut wie gar nicht mehr stattfand.