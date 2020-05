Herrlich erstmals an der Outlinie

Bei den Augsburgern stand erstmals Neo-Trainer Heiko Herrlich an der Seitenlinie. Seine Premiere hatte der Ex-Stürmer vergangene Woche beim 1:2 in Wolfsburg verpasst, nachdem er während des Quarantäne-Trainingslagers vor dem Bundesliga-Neustart einkaufen war und damit gegen die Corona-Isolationsbestimmungen der Liga verstoßen hatte.