Bei Wartberg an der Krems in Oberösterreich konnten Polizisten in der Nacht zum Sonntag einen Geisterfahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 33-Jährige aus dem arabischen Küstenstaat Katar war mindestens 20 Kilometer in falscher Richtung unterwegs und behauptete, davon nichts bemerkt zu haben, nur seinem Navi gefolgt zu sein.