Der Leistungssport und das Skifahren sei eine „super Lebensschule“ gewesen. „Ich würde das jedem Jugendlichen einfach nur wärmstens ans Herz legen, solche Erfahrungen zu machen und zu sammeln.“ Sie sei extrem dankbar für die ganzen Lektionen, die sie bekommen habe. „Und für die Zeit, die ich im Endeffekt ja in mich persönlich investiert habe. So eine Karriere ist immer was sehr Persönliches und man kann sich in vielen Facetten weiterentwickeln. Nicht nur im Sport, sondern auch in der Persönlichkeit.“