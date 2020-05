Auf der griechischen Ferieninsel Korfu hat die Polizei einen vorzeitig freigelassenen Serien-Vergewaltiger festgenommen, der sich erneut an einer Frau vergangen haben soll. Wie die griechische Nachrichtenagentur ANA am Samstag berichtete, fand die Polizei den 47-Jährigen nach zweiwöchiger Suche in einem Steilküstengebiet im Süden der Insel.