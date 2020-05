Wenig später bemerkten ein Fahrzeuglenker (38) und seine 35-jährige Beifahrerin am Autobahnknoten Graz-Ost einen scheinbar betrunkenen Autofahrer in einem schwarzen, demolierten Pkw. Das Paar wählte den Polizeinotruf und folgten dem Wagen. An einer Tankstelle unweit der Abfahrt Graz-Ost konnten sie beobachten, wie der Lenker und dessen Beifahrer in ein Taxi stiegen und davonfuhren. Den beschädigten Pkw ließen sie zurück.