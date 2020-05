„Wir hätten über so viele Themen sprechen können, stattdessen verunglimpfen Sie die Wienerinnen und Wiener in ganz Österreich“, kritisiert Stadtrat Hacker. „Wieso fällt es Ihnen so schwer, einfach einmal stolz darauf zu sein, dass Wien so gut dasteht?“ Hacker bleibt es ein Rätsel, wieso „täglich Unterstellungen gegen Wien an Medien geschickt werden“ und Einladungen zu einem direkten Gespräch darüber bis heute abgelehnt würden. Die „Krone“ hat die Fragen an das Innenministerium zur Beantwortung weitergeleitet.