Trotz Vollbremsung hat eine 85-jährige Pkw-Lenkerin am Samstagvormittag in Kufstein in Tirol ihr Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten können und auf einem Schutzweg eine 62-jährige Fußgängerin und ihr Enkelkind erfasst. Die Frau wurde schwer, das zweijährige Kind leicht verletzt.