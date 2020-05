John F. Kennedy hatte es am Beginn seiner Präsidentschaft schwer. Er hatte das Desaster in der Schweinebucht, einer der vielen Versuche, Fidel Castro militärisch zu stürzen, zu verantworten. Die Spannungen mit Russland nahmen zu, überall auf der Welt musste das Vordringen des Kommunismus gestoppt und bekämpft werden. Dazu wurde man regelmäßig mit großem Aufsehen bei der Erkundung des Weltalls von den Sowjets gedemütigt. Sputnik 1 und 2. Danach Yuri Gagarin als erster Mensch im All. Kennedy hatte genug.