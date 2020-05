Langsam wieder wärmer

„Aber es setzt sich der Trend zu wärmerem Wetter durch“, so Alexander Ohms, Wetterexperte der ZAMG. mit Blick auf das Pfingstwochende. Doch er räumt ein: „Die Frühtemperaturen in vielen Landesteilen bleiben unter 10 Grad, es wird also nicht großartig sommerlich.“ Die Tageshöchstwerte können zwar schon auf 20 bis 25 Grad klettern: „Recht beständig schaut es aus heutiger Sicht nicht aus!“, so Ohms. Das stabile Badewetter, das man sich zum Bäder-Start am 29. Mai wünscht, lässt also auf sich warten.