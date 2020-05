Surfer gereiten am Achensee in Not

In Münster wurde das Dach der Kirche in Mitleidenschaft gezogen, in Zirl jenes eines Firmengebäudes. Am Achensee ließ der Wind am Nachmittag die Wellen hochgehen, Surfer gerieten in Seenot, konnten laut Polizei aber unverletzt geborgen werden.