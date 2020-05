So habe man sich viele Ballbesitzphasen erarbeitet, ging in einigen Phasen eine hohe Intensität. Feinheiten müssen bis Freitag, wenn das Cupfinale gegen Austria Lustenau am Programm steht, besser werden. „Im letzten Drittel müssen wir zulegen, da haben wir auch mal den Ball vertändelt. Im Großen und Ganzen war es aber ein guter Test für uns.“