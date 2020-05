Eine Summe in Höhe von exakt 903.011,64 Euro sei falsch ausbezahlt worden, heißt es im Privatbeteiligtenanschluss des Landes Oberösterreich vom 15. Mai 2020 im Strafverfahren gegen den Beschuldigten, den Sozialverein B 37. Das ist viereinhalb Mal so viel wie von Sozialreferentin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am 24. April 2020 in einer Aussendung beziffert. Sie schrieb damals, dass in den Jahren 2012 bis 2019 an 600 betroffene Klienten 205.973 Euro zu viel ausbezahlt worden seien.