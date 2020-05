Feuerwehr öffnete Wohungstür

Gegen 14.05 Uhr wurde von der FF Freistadt die Wohnungstüre geöffnet und die Pensionistin im Wohnzimmer am Bauch liegend stark dehydriert vorgefunden. Sie gab an, dass sie bereits am Vortag zu Sturz gekommen sei. Die Frau wurde durch den Notarzt erstversorgt und von der FF Freistadt mittels Teleskopmastbühne aus dem dritten Stock durch das Fenster ins Freie gebracht. Anschließend wurde sie in das Klinikum Freistadt eingeliefert.