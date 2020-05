Am Tag nach dem Absturz einer Passagiermaschine in einem Wohngebiet in der pakistanischen Millionenmetropole Karachi (siehe Video oben) geht die Suche nach der Absturzursache weiter. Mehrere Behörden arbeiteten am Samstag weiter an der Identifizierung der Toten. Der 24-jährige Mohammad Zubair und ein weiterer Passagier überlebten wie durch ein Wunder den Absturz. „Ich habe meinen Sicherheitsgurt gelöst, Licht gesehen und bin in dessen Richtung gegangen. Dann bin ich rausgesprungen“, schilderte Zubair die dramatischen Sekunden.