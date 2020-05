Glimpflich ausgegangen sind am Freitag gleich zwei Flugunfälle mit Steirern in Kärnten. Ein 33-jähriger Paragleiter landete in Gotschuchen in einer Baumkrone, konnte aber selbst hinunterklettern. Und ein 82-jähriger Pilot aus Zeltweg musste bei Ferlach notlanden. Beide Männer blieben bei den Unfällen unverletzt.