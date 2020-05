Viel Alpintourismus, weniger Schlafplätze

Die alpinen Vereine haben an die Bundesregierung appelliert, den Mindestabstand zwischen den Matratzen noch zu reduzieren. Ansonsten könne man viel weniger Schlafplätze bieten - und das in einem Sommer, in dem aufgrund der Reisebeschränkungen viel los sein wird auf den Bergen.