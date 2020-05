Mit seiner inzwischen zurückgezogenen Grenzöffnung zu Beginn der Woche hatte sich Slowenien eine Reaktion Österreichs erwartet - passiert ist nichts: „Wir sind bereit für eine Grenzöffnung“, sagt der slowenische Regierungssprecher Jelko Kacin. Was fehlt, sei aber die Kooperation Österreichs. Während es am Donnerstag in Slowenien keine einzige Corona-Neuerkrankung gegeben habe, seien es in Österreich 51 gewesen, zeigt sich Ministerpräsident Janez Jansa verwundert. Aleksander Gerzina, Sprecher des Außenministeriums, wird deutlicher: „Was sich hier abspielt, steht im Gegensatz zum europäischen Gedanken!“