Im Interview mit „spot on news“ erklärte Angelo: „Wir haben das Glück, dass wir sehr ländlich leben und ein großes Grundstück haben. Dort spüren wir von der ganzen Situation nichts. Erst wenn wir einkaufen gehen, merken wir, was eigentlich los ist. Wir verbringen gerne viel Zeit zusammen als Familie und die Kinder unterrichten wir sowieso schon seit über zehn Jahren zu Hause. In diesen Dingen hat sich bei uns nicht viel verändert.“