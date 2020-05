„Das wäre voll cool, wenn das wirklich klappt. In Kroatien wäre dann auch unser Trainer Luca Bursic dabei und wir hätten perfekte Trainingsbedingungen“, freut sich das Gespann bereits auf das Team, Meer und Welle. Bis zu diesem angedachten Wechsel bleiben die beiden Salzburgerinnen aber in ihrer Heimat, trainieren weiterhin am Wolfgangsee. Mit tagesfüllenden, regelmäßigen Einheiten hat das Duo später als alle anderen Teams begonnen. „Bis vor wenigen Tagen dauerte meine fünfwöchige Präsenzphase für die Ausbildung zur Polizistin“, erzählt Anna Boustani. Sie absolviert gerade das zweite von fünf Ausbildungsjahren. „Wir haben dann immer so gut es ging ab 15.30 Uhr versucht, ein paar Stunden am Wasser reinzubekommen. Da muss natürlich alles passen am Wolfgangsee“, berichtet die 27-Jährige. „Hier lebt man vom thermischen Wind. Da fährt man einmal runter und hofft, dass man wieder heimkommt“, merkt Laura Schöfegger augenzwinkernd an. Beide schätzen an dieser Region aber auch die unendlichen Möglichkeiten Kraft- bzw. Ausdauereinheiten mit der Natur zu verbinden. „Laura war viel klettern, ich war oft am Berg“, berichtet Anna Boustani.