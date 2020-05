In der „Familie Niederösterreich“ ist Rudolf Striedinger kein unbeschriebenes Blatt. Der ehemalige Militärkommandant des Landesgilt als bestens vernetzt und hat sich im Stab von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an die Spitze gearbeitet. Im Gespräch mit der „Krone“ gab Striedinger einen Einblick in seine Arbeit: „Der aktuelle Einsatz läuft zweigeteilt. Auf der einen Seite steht das Bundesheer im Fokus und andererseits wird die Corona-Lage genauestens analysiert. Gerade der Einsatz der Miliz ist ein gravierender, aber notwendiger Prozess“, so Striedinger. In Zukunft wolle man jedenfalls noch stärker auf die Miliz-Einheiten setzen, heißt es. In den vergangenen Tagen wurde aber auch Kritik am „Bundesheer 2. Klasse“ oder der Unterbringung von Grundwehrdienern in Hagenbrunn geübt.