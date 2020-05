Der Fall sorgt für große Empörung, da gerade die ältere Generation zur Gruppe mit dem höchsten Risiko bei einer Ansteckung zählt. Sämtliche Sicherheits- und Einreisebestimmungen - so scheint es - wurden missachtet. “Der aktuelle Fall zeigt, dass der gesamte 24-Stunden-Betreuungsbereich auf neue Beine gestellt werden muss. Es sind nun die zuständigen Innen- und Gesundheitsministerien gefordert, Maßnahmen zu setzen und diese auch mit entsprechenden Kontrollen zu vollziehen", fordert Soziallandesrat Christian Illedits, der die Geschichte öffentlich gemacht hat. Er appelliert an alle Angehörigen, hellhörig zu sein und entsprechende Testdokumente von den Pflegerinnen in ihrem Familienkreis einzufordern. Betroffen sein dürften nur Betreuerinnen, die per Auto nach Österreich kommen. Die per Sonderflüge bzw. Sonderzüge eingereisten Pflegerinnen wurden alle getestet. Bei dem letzten Zug aus Rumänien stellten sich zwei Frauen als positiv heraus und mussten unter Quarantäne gestellt werden. Auch die Polizisten, die in den Waggons kontrollierten, müssen sich in Folge einem Test unterziehen.