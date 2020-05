Die Arbeitspapiere hätten ursprünglich am 31. Mai geendet. „Ich möchte mich bei allen Spielern bedanken, die Gespräche gingen innerhalb weniger Minuten über die Bühne und ich freue mich, dass wir bis zum Ende dieser so herausfordernden Saison die bewährte Mannschaft bei uns an Bord haben“, so Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic.