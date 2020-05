Nach einer Rauferei unter zumindest zehn Männern hat ein 20-Jähriger am Freitagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Polizisten attackiert. Trotz seiner Tritte nahmen die Beamten den aus mehreren Platzwunden stark blutenden Mann fest. Die Berufsrettung versorgte seine Verletzungen, dann kam er in den Arrest. Die Zelle beschmierte der 20-Jährige daraufhin großflächig mit seinem Blut.