Buhlen um österreichische Touristen

Auch andere Regionen in Italien haben diese Woche um österreichische Touristen in Hinblick auf die bevorstehende Sommersaison gebuhlt. „Unsere Strände sind die Heimstrände der Österreicher. In Bade-Ortschaften wie Caorle, Bibione, Jesolo und Sottomarina sind Österreicher zu Hause“, betonte etwa Luca Zaia, Präsident der Region Venetien. Der Neustart des Tourismus nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen am 3. Juni sei für Venetien von wesentlicher Bedeutung. Die Region sei vom sanitären Standpunkt eine sichere.