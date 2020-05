Gefängnis im Krisenmodus

Puente Grande geriet bereits in den vergangenen Tagen in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sich dort sich 75 Häftlinge mit dem Coronavirus infiziert hatten. Dabei ist der bekannte mexikanische Drogenboss Moises Escamilla May an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. In Zuge dessen soll eine weitere Gruppe an Insassen versucht haben, sich absichtlich mit dem Coronavirus zu infizieren, um in externe, schlechter bewachte Krankenhäuser verlegt zu werden.