„Meine Arbeit besteht darin, nackte Menschen so nah wie möglich an eine Abstraktion heranzuführen. Und das kann ich auf absehbare Zeit nicht“, sagte Tunick gegenüber CNN. Er lebt in Rockland County, einem der am stärksten betroffenen Gebiete des Staates New York: „In den letzten 25 Jahren habe ich jedes Jahr einen Gruppenakt gemacht, und ich wollte nicht, dass dies das erste Mal ist, dass es nicht passiert ist.“