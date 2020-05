Stürme und Schneebruch haben in Kärnten Massen an Schadholz zurück gelassen. Rund 200.000 Festmeter liegen alleine nach Unwettern 2018 und 2019 noch flach. Dank Corona ist der Absatzmarkt für Forstwirte aber quasi über Nacht weggebrochen. Vier Millionen Euro hat das Land deshalb zugesichert. In Osttirol errichtet das Land, wie berichtet, ein Nasslager um 1,5 Millionen.