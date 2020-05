Passanten schlugen am Freitagnachmitag Alarm, als sie ein Feuer in einem Wintergarten einer Eigentumswohnung in Saalfelden bemerkten. Die Freiwillige Feuerwehr eilte mit fünf Fahrzeugen und 35 Mann zum Brandherd und konnte dabei die Flammen rasch bändigen und löschen. Brandursache war eine vergessene Kerze.