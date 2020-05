Erneut sprach sich Kärntens Landeschef Peter Kaiser gegenüber der Bundesregierung für regional differenzierte Maßnahmen aus: „Ich habe bereits Anfang April vorgeschlagen, dass in Bundesländern wie z.B. Kärnten oder auch einzelnen Regionen, in denen es nur sehr wenige mit Corona infizierte Personen gibt, einige der sehr strengen Maßnahmen früher als in anderen Bundesländern gelockert werden sollten.“ In Kärnten ist es bereits der 18. Tag in Folge, an dem die Gesamtzahl der bestätigten Fälle konstant bleibt.