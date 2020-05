Der „Krieger“ macht seinem Spitznamen alle Ehre. „In meiner ganzen Karriere hatte ich noch nie so viel Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe mir vorgenommen, meine Karriere so lange wie möglich zu verlängern“, präsentiert er sich kämpferisch. Vidal fühle sich „körperlich großartig, besser als je zuvor“. Seine Zukunft sieht er übrigens in Barcelona. „Ich bin froh, dass wir eine gute Mannschaft haben und ich tolle Freunde in der Kabine habe!"