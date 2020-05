„Sprechen unserer Schwesterkirche unser Beileid aus“

Große Betroffenheit auch bei der Spitze der evangelischen Kirche in der Steiermark: Superintendent Wolfgang Rehner und Superintendentialkurator Michael Axmann betonen: „Als Bruder in Christus war der nun Heimgegangene den Superintendenten unserer Kirche in seiner zugewandten Art brüderlich nahe; in seinem theologischen Denken und kirchenleitenden Handeln ein Wegbegleiter unserer Kirche, der Geschwisterlichkeit glaubhaft gelebt hat. Dankbar für sein Wirken und in der Zuversicht des Lebens in Gottes Licht sprechen wir unserer Schwesterkirche unser Beileid aus.“