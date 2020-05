Ein Motorradfahrer ist in Graz am Freitagnachmittag beim Vorbeifahren an einer Kolonne gegen einen Pkw geprallt und anschließend davon gefahren. Er dürfte zum Zeitpunkt des Unfalls laut Polizei alkoholisiert gewesen sein. Der Mann erlitt Abschürfungen, die Lenkerin des Pkw - eine 22-Jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung - blieb unverletzt, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte.