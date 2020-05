200 Raser lieferten sich am Wochenende mit der Linzer Polizei ein Rennen. Den Entscheidungsträgern reicht es! Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner kündigt deswegen an, Rowdys, die über 70 km/h zu schnell sind, in Zukunft das Auto abnehmen zu wollen.

Quasi nach holländischem Vorbild, wäre das dann auch möglich, wenn das Auto gar nicht dem Lenker gehört.