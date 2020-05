In Afrika haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 100.000 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dennoch nehme die Corona-Pandemie auf dem Kontinent einen anderen Verlauf als anderswo auf der Welt. So gibt es im Vergleich weniger Todesfälle als auf anderen Kontinenten, erklärte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti. Ein Grund dafür könnte die jüngere Bevölkerungsstruktur sein.