Besondere Zeiten brauchen ein besonderes Maturafoto„ erklärt Klaus König, Direkter am BG Blumenstraße in Bregenz. Es ist ein ganz spezielles Foto, an das sich die Maturantinnen und Maturanten auch nach vielen Jahren noch erinnern können. Ein Foto mit dem “Matura-Käpple„, das einerseits das Ende der Schullaufbahn dokumentiert und andererseits den Start in einen neuen Lebensabschnitt einläutet.