Stefan Illek, PR-Mann von Hirscher, nickt: „Wir setzen auf Qualität statt Quantität, legen viel Wert auf gezielte Auftritte. Es geht um Projekte, die gut zu Marcel passen. Als die ORF-Anfrage für die am Donnerstag ausgestrahlte Sendung “Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Rot-Weiß-Rot„ kam, war mir gleich klar, dass Marcel das machen wird. In diesen Zeiten zu zeigen, wie schön unser Land ist, das taugt ihm. Seine Begeisterung war dann auch beim Dreh zu sehen.“