Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, schließlich wird die Zweite Liga am ersten Juni-Wochenende wieder gestartet. Ein wichtiger Schritt zurück in den Alltag waren da die ersten Corona-Tests der Kicker. Und das steirische Trio GAK, Kapfenberg und Lafnitz konnte aufatmen: Keiner wurde positiv getestet! „Bist du deppert, die Abstriche in der Nase waren viel schlimmer als die im Rachen. Da musst du ja ständig lachen. Jetzt haben wir aber eine Sorge weniger“, war KSV-Trainer Kurt Russ über die Ergebnisse erleichtert. Kapfenbergs Testspielgegner (29. Mai, 16 Uhr) Lafnitz sieht es gleich: „Gott sei Dank, nun können wir beruhigt in die Vorbereitung starten“, schnaufte Sportchef Erwin Frieszl durch.