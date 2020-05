Hohe Erwartungen an Hotel-Öffnung am 29. Mai

Man habe eine Umfrage gemacht, in der 80 Prozent der Befragten sagten, sie würden gerne wieder in die Lokale gehen, es gebe aber auch einige, die noch abwarten würden. Am 29. Mai, wenn die Hotellerie wieder aufsperrt, erwartet Pulker wieder mehr Gäste. „Wenn das Home-Office endet, springt das Mittagsgeschäft wieder an, und wenn auch die Ausflugsziele wieder aufsperren, wird das Schritt für Schritt dazu beitragen, dass das Geschäft wieder anläuft.“