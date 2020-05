Eine Perücke am Kopf, eine Einweg-Schutzmaske vorm Gesicht: So kam ein „Kunde“ um 15.40 Uhr in die Raiba Gurten im oberösterreichischen Innviertel - und hatte die Pistole im Anschlag. Über seine Beute konnte sich der tatverdächtige 29-jährige Deutsche, der in einem Nachbarort von Gurten lebt, aber nicht lange freuen. Der Räuber fuhr einer Polizeistreife in die Arme.