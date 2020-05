In Großbritannien soll das traditionelle Rennen von Silverstone am 26. Juli und am 2. August stattfinden, aber da dies immer unwahrscheinlicher wird, kommt die Variante Ungarn in Frage. Auf Spielberg würde dann zweimal Hungaroring folgen, am 19. und am 26. Juli. Pringle meint, den England-GP könnte man dann im September abhalten.