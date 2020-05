Wie soll die EU den von der Corona-Krise am stärksten betroffenen Ländern finanziell unter die Arme greifen? Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatten Anfang der Woche einen Hilfsplan vorgestellt, der es der EU-Kommission erlauben soll, auf den Finanzmärkten Kredite im Namen der EU aufzunehmen, um einen Wiederaufbaufonds im Volumen von 500 Milliarden Euro zu füllen. Das Geld soll dann als nicht rückzahlbare Zuschüsse aus dem EU-Haushalt an die am stärksten von der Corona-Krise betroffenen EU-Länder fließen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnt dies ab. Gemeinsam mit den Niederlanden, Dänemark und Schweden hat Österreich am Samstag ein zweiseitiges Positionspapier als Alternativplan veröffentlicht.