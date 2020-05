Am Nachmittag ging ein 52-Jähriger mit seinem frei laufenden American Bully in der Grazer Lagergasse auf dem dortigen Radweg in südliche Richtung. Plötzlich querte der Hund die Fahrbahn und lief gegen das Fahrrad einer Grazerin. Die Frau kam zu Sturz und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu, der Hund blieb unverletzt. Die 24-Jährige musste in das LKH Graz eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden.